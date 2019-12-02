الأسد للأسير الجولاني المقت: لقد جسدت الوطنية بأكمل صورها

وجه ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​، "رسالة إلى الأسير في سجون اسرائيل صدقي المقت بعد موقف الأخير الرافض لإطلاق سراحه شرط عدم العودة إلى ​الجولان​"، مخاطباً الاسير بالقول"لقد جسدت الوطنية بأكمل صورها عندما رفضت الخروج إلى جزء من الوطن دون جزء آخر".

واعتبر الأسد "ان اعتقال الاسير وتخييره ما بين البقاء في في دمشق وعدم العودة إلى الجولان او الاستمرار بالمعانات في معتقلات الاحتلال يعبّر عن تلك الجذوة النضالية التي لا تخبو في نفس فُطرت على الإباء والعزة والكرامة، وعن روح مناضل عظيم تمر الأيام فلا يتعب"، موضحاً بأن "نضال الاسير جنبا إلى جنب مع التضحيات والملاحم التي سطّرها أبطال ​الجيش​ العربي السوري في خنادق الشرف ضد العدو الأصيل وضد ​الإرهاب​ الوكيل نبراسا يضيء الدرب لهذا الجيل وللأجيال القادمة".