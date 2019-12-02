طالبت ​الأمم المتحدة​، السلطات في ​جنوب السودان​ بـ"أن تقدم للعدالة فورًا الجناة المسؤولين عن شن هجوم مسلح على موظفي إغاثة في مدينة بنوج شمال شرق البلاد"، موضحةً أن "المجموعة اعتدت على 5 من الموظفين، ونهبت ممتلكاتهم الشخصية، وتم نقل الضحايا إلى ​مستشفى​، حيث يتلقون العلاج، ويخضعون لتأهيل نفسي"، مشددةً على أن "​العنف​ الممنهج ضد موظفي الإغاثة هو سلوك غير مقبول يجب أن يتوقف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة طالبت جنوب السودان بتقديم معتدين على موظفي إغاثة للعدالة فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.