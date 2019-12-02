توضيح من كهرباء لبنان بشأن تأمين الحليب للعاملين في معامل الإنتاج الحرارية

أعلنت "​مؤسسة كهرباء لبنان​" انه "يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مأخوذة من ​الجريدة الرسمية​، تتعلق بإعلان عن استدراج عروض لشراء مادة ​الحليب​ لزوم عمال معامل الانتاج، ويهم مؤسسة كهرباء لبنان ان توضح ان تأمين الحليب الطازج للعاملين في معامل الإنتاج الحرارية هو إجراء وقائي معتمد في المؤسسة منذ عدة عقود لحماية العمال الذين يعملون في ظروف خاصة داخل هذه المعامل، وذلك عملا بالقرارات المتخذة بهذا الشأن من قبل مجالس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المتعاقبة".

وفي بيان لها، أوضحت المؤسسة أنه "علما أن مناقصة تأمين الحليب تتم وفقاً للأصول القانونية من خلال استدراج عروض استنادا الى النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، أما لجهة عدد علب الحليب، فهي تتوزع بمعدل علبة واحدة لكل عامل على عدد أيام العمل لمدة سنة".

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