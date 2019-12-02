لجنة المال تعلق موازنات جميع وزارات الدولة وتلغي مساهمات عدد من المجالس والهيئات

انهت ​لجنة المال​ جلستها المسائية برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​ في ​ساحة النجمة​، باقرار موازنات ​رئاسة الجمهورية​ و​الحكومة​ وتعليق موازنات جميع وزارات ​الدولة​ والغاء مساهمات عدد من المجالس والهيئات.

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