عبود: نحاول إيجاد حل لاستكمال العام الدراسي شرط ان يحصل الأساتذة على رواتبهم

أكد نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​ في حديث تلفزيوني له "أننا نحاول إيجاد حل لاستكمال ​العام الدراسي​ ولكن بطريقة قانونية وشرط ان يحصل الأساتذة على رواتبهم".

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