بستاني بعد الاجتماع مع ممثلي قطاع النفط: المواطن لن يحمل اي عبء اضافي بملف البنزين

اشار وزيرة ​الطاقة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ندى بستاني​ بعد اجتماعها مع ممثلي قطاع النفط، الى ان جميع النقابات شاركت بحصة معينة بفروقات دفع ​الدولار​ للبنزين ولكنها ليست كافية، وجدول الاسعار سيصدر الاربعاء، ولن نفرض اعباء اضافية على المواطن على ان يبقى حل آلية توزيع النفط النهائي مع ​مصرف لبنان​ والاعباء ستوزع على قطاع النفط كي لا يتحملها المواطن.

واكدت بستاني في ​مؤتمر​ صحفي، ان المواطن لن يحمل اي عبء اضافي في ملف ​البنزين​، ولفت الى انه تم تأجيل مناقصة البنزين الى الاسبوع القادم لتكون ​الدولة​ جزء من هذا القطاع.