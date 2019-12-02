اشار وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى بستاني بعد اجتماعها مع ممثلي قطاع النفط، الى ان جميع النقابات شاركت بحصة معينة بفروقات دفع الدولار للبنزين ولكنها ليست كافية، وجدول الاسعار سيصدر الاربعاء، ولن نفرض اعباء اضافية على المواطن على ان يبقى حل آلية توزيع النفط النهائي مع مصرف لبنان والاعباء ستوزع على قطاع النفط كي لا يتحملها المواطن.
واكدت بستاني في مؤتمر صحفي، ان المواطن لن يحمل اي عبء اضافي في ملف البنزين، ولفت الى انه تم تأجيل مناقصة البنزين الى الاسبوع القادم لتكون الدولة جزء من هذا القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني بعد الاجتماع مع ممثلي قطاع النفط: المواطن لن يحمل اي عبء اضافي بملف البنزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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