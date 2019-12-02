رسميا.. وزارة الهجرة التركية تمنع تجديد الإقامة السياحية للمغاربة -التفاصيل

قررت مديرية الهجرة العامة التركية، اليوم الإثنين، عدم السماح بتجديد الإقامة القصيرة بغرض السياحية في وجه الراغبين في القضاء مدة سنة واحدة في تركيا.

ويبدو أن هذا القرار سيشمل المغاربة الراغبون بتجديد إقامتهم السياحية في تركيا، حيث استثنت مديرية الهجرة العامة التركية القرار المذكور، الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية.

وأصدرت إدارة الهجرة على موقعها الإلكتروني الرسمي، بحسب وسائل اعلام تركية، بيانا جاء فيه، إن”الأجانب الذين نظم لهم تصريح الإقامة قصيرة الأمد للبقاء بغرض السياحة لمدة سنة واحدة، فإنه ووفقا القانون رقم 6458، وفي حال عدم توفر أسباب مبررة للبقاء لغرض تصريح الإقامة الجديدة..؛ فاعتبارا من تاريخ 1/1/2020، فإن طلبات الحصول على تصريح الإقامة وتمديدها لنفس الغرض لن يكون متاحا”.

وفي هذا الصدد، قال مساعد المدير العام لدائرة الهجرة والجوازات في تركيا “غوغتشاه أوك”، في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب”.

وأضاف غوغتشاه أوك، أنه “في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوما، فسيتم إخراجه من تركيا”.