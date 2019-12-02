تفوق على ديربي الجزائر وتونس.. الديربي البيضاوي يكتسح استفتاء “فرانس فوتبول” _صورة

جاء الديربي البيضاوي بين فريقي الرجاء والوداد، في المرتبة الأولى ضمن أفضل الديربيات المغاربية، وذلك في استفتاء لمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وطرحت المجلة المذكورة عبر موقعها الرسمي استفتاء بين الجماهير من أجل اختيار أفضل ديربي من بين ديربي المغرب الذي يجمع الرجاء والوداد، وتونس بين الترجي والإفريقي، ثم الجزائر بين الاتحاد والمولودية.

وحل ديربي “كازابلانكا” في المركز الأول، حيث اكتسح نسبة التصويت بـ54 في المائة، متبوعا بديربي العاصمة الجزائرية بنسبة 32 في المائة، ثم الديربي التونسي بـ14 في المائة.

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وأصبح الديربي البيضاوي حديث العالم في الفترة الأخيرة، خاصة بعد صدام الفريقين في ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وصنعت جماهير الرجاء والوداد، لوحات فنية رائعة بمدرجات المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، في مباراتي الذهاب والإياب، أبهرت جميع المتتبعين للشأن الرياضي داخل وخارج أرض الوطن، وزادت من إشعاع ديربي “الإخوة الأعداء”.