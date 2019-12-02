بوعشرين يدخل في إضراب عن الطعام ووضعيته الصحية في تدهور

دخل الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم”، في إضراب عن الطعام، منذ يوم أمس الأحد، احتجاجا على ظروف سجنه.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوضعية الصحية لمؤسس “أخبار اليوم”، “اليوم 24″، في تدهور، لاسيما وأنه يعاني من أمراض مزمنة.

وكان توفيق بوعشرين المدان ب 15 سجنا نافذا، قرر الدخول في اضراب عن الطعام، احتجاجا على ظروف سجنه الصعبة، حسب مانقلته زوجته.

Advertisements

وكشفت زوجة بوعشرين أسماء موساوي، عن زوجها أنه قرر خوض اضراب عن الطعام كخطوة احتجاجية على مصادرة رسائله الموجهة إليها ولأطفاله، من قبل إدارة السجن دون مبررات قانونية، وكذا إخضاعه لنظام مراقبة قاس، حسب تعبير زوجته.

وأضافت الموساوي، أن بوعشرين يعاني نظاما غذائيا هزيلا ورديئا يفاقم أمراضه المستعصية على العلاج.

واشتكى توفيق بوعشرين بشكل خاص سوء معاملة أحد موظفي السجن، وتعمده تفتيشه بطريقة قال إنها استفزازية وحاطة من الكرامة الإنسانية.