الأردن يدين إعلان إسرائيل عن مشاريع استيطانية جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدانت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن مشاريع استيطانية جديدة في جبل المكبر وقلنديا والبلدة القديمة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، باعتبارها خطوة "تقتل كل فرص السلام".

وشدد وزير الخارجية أيمن الصفدي، في بيان صدر عنه، على أن الإعلان بمثابة "خرق للقانون الدولي وإجراء غير شرعي يقوّض جهود تحقيق السلام". وأكد الصفدي أنه "لا شرعية للاستيطان الإسرائيلي بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وطالب بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الاستيطان وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، الرافض للاستيطان.

وحذّر من أن "استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسعتها يقوض حل الدولتين"، الذي اعتبر أنه "يمثل السبيل الوحيد لحل الصراع ويقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل والدائم".

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وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت التصريحات إدانات دولية وعربية.

وفي أعقاب الإعلان الأميركي، تم استئناف العمل على إتمام مشروع استيطاني يشمل بناء 176 وحدة استيطانية في مستوطنة "نوف تسيون"، المقامة على سفوح جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، والتي كانت قد صادقت عليها في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017.

كما تعمل الحكومة الإسرائيلية على إحياء مخطط استيطاني على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا) المهجور، لتوسيع مستوطنة "عطروت" شمال مدينة القدس المحتلة، يشمل 11 ألف وحدة سكنية تمتد على نحو 600 دونم.

هذا، وصادق وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس، الأحد، على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني في قلب مدينة الخليل الفلسطينية، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، على أن يقام الحي الاستيطاني فيما يعرف بسوق الجملة بالخليل.