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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. قيادة اللواء 35 مدرع تعلن عدم وفاة العميد عدنان الحمادي والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
أعلنت قيادة اللواء 35 مدرع أن العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع لازال يتلقى العلاج في المستشفى جراء إصابته .
وجاء في منشور لصفحة اللواء على الفيسبوك "دعواتكم للعميد الركن عدنان الحمادي الذي يتلقى العلاج حاليا في المستشفى جراء إصابته" .
وكان رئيس البرلمان، سلطان البركاني، اليوم الإثنين، إستشهاد قائد اللواء 35 مدرع، العميد عدنان الحمادي .
وقال البركاني في منشور له بالفيسبوك، "عظم الله اجر الجميع بإستشهاد العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع الرجل الذي كان له شرف المقاومة الاول للحوثيين في محافظة تعز واطلاق شرارة المقاومة وقاتل ضد هذه العصابة الانقلابية المأرقة" .
وأضاف أن الشهيد الحمادي لقي ربه اليوم على ايدى اثمة امتدت اليه غيلة وقتلته غدرا .
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