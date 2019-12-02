نائب عن النصر: المجتمع العراقي دفع ثمناً باهضاً بسبب حكومة عبد المهدي

وقال الزرفي في حديثه خلال برنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية، إن "عبد المهدي حوّل مطالب المتظاهرين من الخدمات الى المطالبة باسقاط النظام السياسي"، مبيناً أن "المجتمع العراقي دفع ثمناً باهضاً بسبب حكومة عبد المهدي".وأضاف أن "آثار حكومة عبد المهدي عنيفة وهزت النظام السياسي"، مؤكداً أن "الحكومة الحالية كان من المفترض أن تذهب كبش فداء منذ شهر حزيران الماضي، لإنقاذ النظام السياسي".

وشدد النائب عن تحالف النصر، أن "انهيار الوضع الامني في البلاد تتحمله حكومة عبد المهدي".

