الدفاع المدني توجه تحذيراً بعد موجة الامطار في العراق

حذرت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، الساكنين في الابنية والدور المتهالكة من الانهيار بعد موجة الامطار في العراق.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد موجة الامطار الغزيرة التي سقطت في عموم العراق نحذر الساكنين في الابنية والدور المتهالكة وخصوصاً القديمة منها من الانهيار الجزئي او الكلي".
وأضاف البيان أن "هناك انهيارا لاجزاء من دار قديمة مساء هذا اليوم في مدينة الكاظمية حيث تمكنت الفرق الدفاع المدني من اخلاء الدار ووضع الاشرطة التحذيرية لمنع الاقتراب منه".
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