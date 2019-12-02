بالصور.. انهيار جزئي داخل منزل في الكاظمية بسبب الأمطار

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الامطار الغزيرة في بغداد تسببت بانهيار جزئي داخل دار قديم في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة"

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني تدخلت وقامت بإخلاء الدار ووضعت الاشرطة التحذيرية "، محذرة المواطنين من "الاقتراب من الدار".