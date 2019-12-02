مصدر يكشف عن طرح اسم 'بحر العلوم' لرئاسة الحكومة المقبلة

كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن طرح اسم وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم لرئاسة الحكومة المقبلة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم تم طرح اسمه كمرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة"، مشيراً الى "وجود مباحثات سياسية بهذا الشأن".
وصوت مجلس النواب، امس الأحد، على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.
واعلنت كتلة سائرون، امس الاحد، تنازلها عن "حقها" في ترشيح رئيس الوزراء المقبل باعتبارها "الكتلة الاكبر"، مشيرة الى أنها ابلغت رئيس الجمهورية برهم صالح في ذلك.
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