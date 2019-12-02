واشنطن: القوات الأمنية العراقية قتلت عشرات المتظاهرين بسبب التأثير الإيراني

اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، أن التأثير الإيراني تسبب بقتل القوات الأمنية العراقية لعشرات المتظاهرين.
ونقلت "سكاي نيوز" عن بومبيو قوله، إن "رئيس الوزراء العراقي استقال على خلفية الاحتجاجات، بعدما تظاهر الناس وطالبوا بالحرية".
وأضاف بومبيو، ان "قوات الأمن قامت بقتل العشرات من المتظاهرين، وهذا بسبب التأثير الإيراني بشكل كبير".
وأضاف بومبيو، ان "قوات الأمن قامت بقتل العشرات من المتظاهرين، وهذا بسبب التأثير الإيراني بشكل كبير".
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