واشنطن: القوات الأمنية العراقية قتلت عشرات المتظاهرين بسبب التأثير الإيراني

ونقلت "سكاي نيوز" عن بومبيو قوله، إن "رئيس الوزراء العراقي استقال على خلفية الاحتجاجات، بعدما تظاهر الناس وطالبوا بالحرية".

وأضاف بومبيو، ان "قوات الأمن قامت بقتل العشرات من المتظاهرين، وهذا بسبب التأثير الإيراني بشكل كبير".

