كاتانيتش: سعيد بالتعادل امام اليمن والحكم لم يكن موفقاً

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0 وشهدت حالة طرد على اللاعب العراقي مصطفى محمد وهدف ملغى لليمن في الدقيقة 55.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وتابعته الخليج 365، إن "المباراة لم تكن سهلة بالرغم من كونها غير مهمة لكون المنتخب العراقي تأهل مسبقاً الى الدور الثاني".



واضاف "حاولنا التسجيل من خلال اللعب بمهاجمين ولم ننجح لكون اللاعبين ما زالوا في مقتبل العمر ويحتاجون الى الوقت".

وبين أن "منتخب اليمن يضم لاعبين جيداً وهذا ما قلته قبل المباراة"، مشيرة الى ان "مباراة اليوم هي الخامسة في 15 يوماً فقط وهذا سبب ارباكاً بدنياً كبيراً لنا".

وتابع "لم اشرك اللاعبين الاساسين من اجل الراحة والاستفادة منهم في نصف النهائي، بعض اللاعبين لن يشتركوا في المباراة المقبلة ممن شاركوا في لقاء اليمن".



واكد كاتانيتش قائلاً: "انا سعيد بالتعادل امام اليمن وفق ظروف المباراة وحالة الطرد"، مبيناً ان "حكم المباراة لم يكن موفقاً في ادارتها".

واتم المدرب السلوفيني، أنه "علينا الاستمتاع باللعب وتقديم مستويات جيدة في كل مباراة ،الامر المهم ان اللاعبين قدموا مستويات جيدة وهذا ما نريده".

وينتظر المنتخب الوطني وصيف المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات السعودية وعمان والبحرين والكويت، ليواجهه في نصف النهائي.