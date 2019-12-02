الـ'VAR' ينقذ اسود الرافدين من فخ اليمن

وكان حكم الفيديو المساعد الـ"VAR" رجل المباراة الاول، حيث لجأ اليه الحكم الكويتي احمد علي مرتين، ففي المرة الاولى تسبب في طرد مدافع المنتخب الوطني مصطفى محمد في الدقيقة الرابعة.

اما في الحالة الثانية، لجأ اليه الحكم في الغاء هدف المنتخب اليمني، حيث تمكن الاخير من تسجيل هدف في الدقيقة 55 عن طريق عبج الواسع عبد الله، لكن الهدف الغي بسبب وجود خطأ سبق حالة الهدف.



التعادل السلبي ابقى اسود الرافدين في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، حيث سينتظر اسود الرافدين، وصيف المجموعة الثانية.