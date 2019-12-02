أيرلندا تعتقل زوجة داعشي لدى ترحيلها من تركيا

تحقق الشرطة الأيرلندية، اليوم الإثنين، مع جندية سابقة يشتبه بأنها أصبحت زوجة أحد الإرهابين في سوريا.



واعتقلت ليزا سميث (38 عاما) في مطار دبلن أمس الأحد، بعدما رحلتها تركيا إضافة إلى طفلتها البالغة عامين، بحسب مسؤولين.

وكتبت الشرطة على "تويتر": "تم اعتقال أيرلندية (38 عاما) للاشتباه بارتكابها أعمالا إرهابية عقب ترحيلها من تركيا".

وقال وزير العدل الأيرلندي شارلي فلاناجن إنه يتم اتباع "الإجراءات اللازمة لرعاية الطفلة"، مضيفا: "هذه قضية حساسة وأريد أن أطمئن الناس إلى أن جميع الأجهزة المعنية مشاركة".

وأشار فلاناجن إلى أن أشخاصا ذوي خبرة "في مسألة التطرف المعقدة" يشاركون في فريق من عدة أجهزة يعمل على هذه القضية.

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وكانت سميث عنصرا في قوات الدفاع الأيرلندية حتى عام 2011. وتردد أنها توجهت إلى سوريا في 2015.

ويعتقد أن قوات مسلحة في شمال سوريا اعتقلتها في وقت سابق من العام، بحسب تقارير.





وفي مقابلة من مخيم الهول في سوريا، قالت سميث إنها انضمت إلى تنظيم داعش إلا أنها لم تقاتل في صفوفه.

وأضافت أن داعشيا بريطانيا يدعى "ساجد إسلام" هو والد طفلتها وقتل في اشتباكات في وقت سابق من هذا العام.

وذكرت شركة فينكس القانونية من مقرها في بلفاست أنها تمكنت من إعادة سميث وطفلتها إلى أيرلندا.

وكتبت على "تويتر": "ليزا تخضع حاليا للتحقيق لدى الشرطة بسبب مخالفات مفترضة ارتكبتها خارج البلاد، ونحن نقدم المشورة بهذا الشأن".