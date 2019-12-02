نيويورك تايمز عن حملة القمع الإيرانية: الأسوأ منذ 40 عاما

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الحكومة الإيرانية تمارس قمعا غير مسبوق في جميع أنحاء البلاد منذ 40 عاما.



ولفتت الصحيفة إلى أن الاحتجاجات واجهت قمعا غير مسبوق من نظام طهران الذي فتح النار على إيرانيين عزّل تتراوح أعمارهم بين 19 و26 عاما، ويعاني غالبيتهم من البطالة أو انخفاض الدخل، حسب شهود عيان.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن شهود عيان في مدينة معشور قولهم إن قوات الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، طوقوا مظاهرة في المدينة وقتلوا ما بين 40 و100 متظاهر، غالبيتهم من الشباب العزّل.

وقال أوميد ميماريان، نائب مدير مركز حقوق الإنسان في إيران: "الاستخدام الأخير للقوة الدامية ضد المتظاهرين في إيران غير مسبوق، بالرغم من سجل إيران في استعمال العنف ضد المدنيين العزّل".

وأشارت إلى أن الإحصاءات الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية وجماعات المعارضة تتحدث عن مقتل ما بين 180 و450 متظاهرا إيرانيا، وربما أكثر، خلال الأيام الأربعة الأولى من الاحتجاجات، واعتقال ما بين ألفين و7 آلاف متظاهر.

وأوضحت الصحيفة أن الأرقام الحالية لأعداد القتلى والمصابين الإيرانيين، تظهر تصاعدا واضحا في مستوى العنف الذي تستخدمه قوات نظام طهران، مقارنة باحتجاجات 2009 التي أسفرت عن مقتل 72 شخصا على مدى 10 شهور.





وذكرت الصحيفة أن الاحتجاجات الأخيرة كشفت عن مستويات هائلة من الإحباط بين قادة إيران، وأكدت أيضا التحديات الاقتصادية والسياسية الخطيرة التي يواجهونها، بدءا من العقوبات الشديدة التي فرضتها إدارة ترامب على البلاد إلى الاستياء المتزايد تجاه البلاد في منطقة مضطربة.

عمليات القتل والعنف الشديد دفعت مير حسين موسوي، زعيم المعارضة الإيرانية والمرشح الرئاسي السابق الذي خسر انتخابات 2009، إلى التحذير من مغبة استخدام العنف.

وفي بيانه الذي نشر على الإنترنت، ألقى موسوي، الذي يقبع قيد الإقامة الجبرية، باللائمة على المرشد الإيراني في أعمال القتل، وشبهها بمذبحة عام 1978.

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أسوأ أعمال العنف التي جرى توثيقها وقعت في مدينة معشور وضواحيها التي تقطنها أغلبية عربية وصاحبة التاريخ الطويل من المعارضة للحكومة المركزية في طهران.

وأجرت "نيويورك تايمز" مقابلات مع 6 من سكان المدينة أحدهم كان يقود المظاهرات، الذين قدموا روايات مماثلة عن نشر الحرس الثوري الإرهابي بأعداد ضخمة في معشور لسحق المظاهرات.

ووفقا لشهود العيان، نجح المتظاهرون في السيطرة على معظم المدينة وضواحيها، وأغلقوا الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة ومجمع البتروكيماويات الصناعي المجاور، ودارت معركة بالأسلحة النارية استمرت ساعات بين قوات الحرس والسكان العرب، الذين يحتفظون عادة بأسلحة الصيد في المنزل.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية وشهود عيان أن قائدا كبيرا في الحرس الثوري الإرهابي قُتل في اشتباك في معشور.





وأجرت الصحيفة مقابلة مع ممرضة في معشور أيضاً، عبر الهاتف قالت إن غالبية الإصابات التي وصلت إلى المستشفى كانت بطلقات نارية في الرأس والصدر.

وقالت الممرضة إن قوات الأمن الإيرانية المتمركزة في المستشفى، اعتقلت بعض المحتجين الجرحى بعد أن استقرت أوضاعهم الصحية، مشيرة إلى أن بعض أقارب المرضى أخرجوهم من المستشفى خوفا من اعتقالهم.

وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، أي بعد أسبوع من قمع الانتفاضة في المدينة، انتقد النائب عن معشور في البرلمان الإيراني، محمد جولمورداي، الحكومة في الجلسة التي بثها التلفزيون الحكومي الإيراني وغصت بها وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال جولمورداي: "ماذا فعلتم، لقد فعلتم ما لم يفعله الشاه".

ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين قولهم إن الاحتجاجات وجهت ضربة قوية للرئيس الإيراني حسن روحاني، وتضمن فوز المتشددين في الانتخابات البرلمانية المقبلة ورئاسة الجمهورية التي ستجري في غضون عامين.

كما تشير أيضا إلى أن قمع السلطات للاحتجاجات يؤكد وجود خلاف حاد بين قادة إيران وشرائح كبيرة من السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة.