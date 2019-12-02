على وقع تهديدات نتنياهو.. قيادتا حماس والجهاد إلى القاهرة

على وقع تلويح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعمليات مفاجئة ضد قطاع غزة، وصل وفدان من حركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين، الإثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة.



وقال مصدر قيادي فلسطيني لـ"العين الإخبارية" إن وفدا من قيادة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، غادر غزة عبر معبر رفح، الاثنين، إلى القاهرة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن وفدا آخر من حركة الجهاد برئاسة نافذ عزام غادر غزة إلى القاهرة، في وقت مقرر وصول إليها وفد من قيادة الجهاد في الخارج برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة.

وأكد المصدر أن وفدي حماس والجهاد سيعقدان لقاءات مع قيادة المخابرات المصرية، للتباحث في التصعيد الإسرائيلي الأخير، واستمرار حالة التوتر.

وجاءت الزيارة، في ظل استمرار حالة التوتر في قطاع غزة وجنوب إسرائيل، رغم توصل الجهاد الفلسطينية إلى تهدئة مع إسرائيل بعد يومين من التصعيد في 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدءا باغتيال إسرائيل القيادي في الجهاد بهاء أبو العطا وزوجته.

ورغم التهدئة، استمر إطلاق الصواريخ بشكل متقطع من قطاع غزة، دون تبنٍ من أي جهة فلسطينية، وفي كل مرة تطلق صواريخ تشن إسرائيل غارات على القطاع.

Advertisements

وتأتي زيارة وفدي حماس والجهاد، بالتزامن مع تلويح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعمليات مفاجئة بغزة، معتبرا أنه " لن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة طالما استمر إرسال الصواريخ على إسرائيل".

أوضاع ملتهبة

وقال نتنياهو خلال وضعه حجر الأساس لتشييد 12 مصنعا في عسقلان: "لن يتم إبرام تسوية طويلة الأمد مع الفصائل المسلحة في غزة، طالما استمرت الأخيرة في إطلاق الصواريخ بشكل متقطر بين الفينة والأخرى تجاه البلدات الإسرائيلية".

وشدد على أن التسوية طويلة المدى مرتبطة بـ"وقف كامل لإطلاق الصواريخ من غزة"، متوعدا بوضع حد لإطلاق الصواريخ، قائلاً: "سنضع حدا لهذا الأمر، ولدينا خطط عملياتية مباغتة".

ورأى الدكتور صادق أمين، الكاتب والمحلل السياسي، أن زيارة وفدي حماس والجهاد وبهذا المستوى القيادي الكبير، تشير إلى أن الأوضاع الأخير في غزة تنذر بالانفجار، وبالتالي هناك تحرك مصري لاحتواء هذه التطورات.

وقال أمين لـ"العين الإخبارية": "مصر كعادتها لها دور محوري في القضية الفلسطينية، وكثيرا ما أوقفت بجهودها جولات تصعيد وعدوان إسرائيلي على القطاع، ومن هنا تأتي أهمية هذه الزيارة فيما يبدو لضمان عدم دحرجة الأمور نحو جولة تصعيد جديدة".

وكان هنية زار القاهرة على رأس وفد من قيادة حماس في 3 فبراير/شباط 2019، واستمرت الزيارة حينها 24 يوما.

وتتوسط القاهرة منذ سنوات في ملفات فلسطينية أبرزها المصالحة الداخلية بين حركتي فتح وحماس، ووقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، والأوضاع المعيشية لسكان القطاع.