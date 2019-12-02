ماكرون يكرم 13 جنديا فرنسيا لقوا مصرعهم في مالي

كرم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين، 13 جنديا فرنسيا لقوا مصرعهم في مالي الأسبوع الماضي، مشيدا بـ"تضحياتهم من أجل فرنسا وشعوب منطقة الساحل".

وشارك في حفل التكريم الوطني الذي جرى في ساحة الانفاليد في باريس، نحو 2500 شخص بينهم عائلات الجنود الضحايا وكثير من المسؤولين السياسيين.

وبعدما تلا ماكرون أسماء ورتب الجنود الذين لقوا مصرعهم في اصطدام مروحيتين خلال عملية قتالية في شمال شرق مالي، أشاد بـ"شجاعتهم" و"صفاتهم الإنسانية".



وقال قبل تقليدهم أوسمة: "أنحني أمام تضحياتهم، لقد ماتوا من أجلنا جميعا. ماتوا من أجل فرنسا، من أجل حماية شعوب الساحل، من أجل أمن مواطنيهم وحرية العالم".



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وجرى التكريم في حضور رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا إضافة إلى الرئيسين الفرنسيين السابقين نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب ومسؤولي أبرز الأحزاب السياسية.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، مقتل 13 عسكريا فرنسيا في حادث بين مروحيتين في مالي؛ حيث تنشر باريس قوات تابعة لها هناك لمحاربة الإرهاب.

وقال بيان صادر عن الإليزيه: "وقع الحادث، مساء الإثنين، خلال عملية لمحاربة المتطرفين في الساحل".

وبحسب الرئاسة الفرنسية؛ فإن "الجنود القتلى هم 6 ضباط و6 مساعدين وكابورال سقطوا خلال معركة صعبة ضد الإرهاب في منطقة الساحل".

وتنشر فرنسا نحو 4 آلاف جندي في دول الساحل الأفريقي في إطار عملية برخان لمكافحة الجماعات المسلحة.

وتشهد المناطق الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو مواجهات دامية بين جيوش هذه البلدان الـ3 من جهة والإرهابيين من جهة أخرى.