المنصوري: التربية الرقمية مهمة لمواجهة سيل المعلومات المتداولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد مدير عام المجلس الوطني للإعلام الاماراتي منصور المنصوري، على ضرورة إيلاء التربية الرقمية الأهمية المناسبة لمواجهة سيل المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز المحتوى الإيجابي على هذه المنصات وترسيخ الاستخدام الأمثل لها.



جاء ذلك خلال مشاركته بكلمة رئيسية في منتدى الإعلام السعودي الذي انطلقت فعالياته اليوم بحضور نخبة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

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و قال المنصوري، إنه في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات التطور التكنولوجي على المؤسسات الإعلامية أن تأخذ بزمام المبادرة كونها تمتلك قدرات فنية وبشرية تمكنها من تعزيز إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي وتطويعها والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

و أكد الدور المهم للمؤسسات الإعلامية في مجال التوعية والتثقيف بحيث تكون صاحبة السبق بهذا المجال نظراً لما لها من مصداقية وثقة تؤهلها لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص كبيرة موضحا أن على وسائل الإعلام أن تكون جزءاً من معادلة التغيير، وأن تعمل على تسخير الوسائل والتقنيات التكنولوجية، لخدمة الإعلام ونشر المعلومات الموثقة.

كان عبد الله بن فهد الحسين رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية " واس" قد استقبل في مكتبه بالرياض اليوم سعادة منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام و عددا من رؤساء المؤسسات الإعلامية المشاركة في منتدى الإعلام السعودي، وتم مناقشة عدد من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التعاون والتبادل الإخباري بين وكالات الأنباء فيما تم تكريم سعادته من قبل معالي رئيس الوكالة.

جدير بالذكر أن منتدى الإعلام السعودي الذي انطلقت فعالياته اليوم فى الرياض بالمملكة العربية السعودية ويتواصل على مدار يومين تحت عنوان "صناعة الإعلام.. الفرص والتحديات"، يعد فرصة للاطلاع على الخبرات والتجارب العالمية في صناعة الإعلام، ورصد الفرص الكامنة غير المحدودة التي خلقها الإعلام الجديد، والتعرف على وسائل القوى الناعمة وكيفية استثمارها في العصر الحديث.