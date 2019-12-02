نبيل الحمر: المؤسسات الصحفية تواجه تحدياً مرعباً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال نبيل الحمر مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام ووزير الإعلام البحريني السابق، إن مصدر الأزمة التي يمر بها الإعلام اليوم هو تراجع الثقة في الكتّاب والإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية، الأمر الذي انعكس على انتشار الصحف، وتسبب في تراجع نجاحاتها ومداخيلها المالية، وأدى إلى انهيار المحتوى الجيد الذي يتطلع له المشاهد والقارئ والمستمع، مشدداً على أن القائمين على المؤسسات الصحفية يواجهون تحدياً مرعباً على الصعيدين المهني والمادي.



وأشاد "الحمر"، خلال كلمته فى منتدي الإعلام السعودي، بالمشهد الإعلامي غير المسبوق الذي شهده في يومه الأول، موضحا أنه بدأ عمله الإعلامي بتجارب محدودة، حرص خلالها على التعلم والاستفادة من تجارب مختلفة.

وأشار مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام، إلى أن الصحافة والإعلام مدرسة مستمرة وحالة متجددة في التطبيع والاقتباس من تجارب الآخرين، مبيناً أن النهوض بالصحافة والإعلام يعني الاستمرار في التعلم والاقتباس والتلاقح مع تجارب الآخرين.

وأضاف أن التراجع ليس في الأمور المادية فقط، وإنما في المصداقية والمهنية والثقة ومستوى التنظيم المؤسسي ومهنية القائمين على المؤسسات الإعلامية، مبينا أن توفر هذه المعايير يعد من أسس النجاح، لذا فالمطلوب من الصحافة الكثير لتنجزه.

وتحت شعار "صناعة الإعلام... الفرص والتحديات"، انطلق اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى، حيث ينظم ويشرف على المنتدى، الذي سيستمر لمدة يومين هيئة الصحفيين السعوديين، بحضور عدد من الشخصيات العالمية في مجال الإعلام والسياسة والدبلوماسية.

Advertisements

وسيتطرق المتحدثون لتجاربهم وخبراتهم الاتصالية والإعلامية من خلال أعمالهم في مجالات عدة منها الإعلام والسياسة والدبلوماسية والاقتصاد وغيرها.

ويواكب منتدى الإعلام السعودي، اليوم وغداً، مستجدات الساحة الإعلامية ومتغيراتها من خلال جلسات وورش عمل متخصصة تتناول الإعلام الرقمي والتجارب المختلفة، التي خاضتها مؤسسات إعلامية عربية وعالميه في هذا المجال والتحديات التي تتعلق به.

وحرصت هيئة الصحفيين السعودية، تزامناً مع إقامة المنتدى، على إيجاد آلية لتطوير الإعلام المحلي من خلال جائزة الإعلام السعودي ودورها في تعزيز التنافس والابتكار.

وأوضح محمد الحارثي مدير الجائزة، أن "جائزة الإعلام السعودي"، التي تنطلق هذا العام في نسختها الأولى، تأتي تشجيعاً وتقديراً للأعمال الإعلامية المهنية المتميزة في وسائل الإعلام السعودية، لافتاً إلى أن الجائزة تتكون من 4 فروع؛ "الصحافة، الإنتاج المرئي، الإنتاج المسموع، شخصية العام"، ويحصل الفائزون فيها على جوائز مالية وتقديرية.

وتشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولات اجتماعية وسياسية نوعية مدفوعة بـ"رؤية 2030" الطموحة، مما حدا بـهيئة الصحفيين السعوديين، إحدى مؤسسات المجتمع المدني، للمبادرة إلى طرح فكرة إقامة منتدى سنوي للإعلام السعودي، بالإضافة إلى جائزة الإعلام السعودي.