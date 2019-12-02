أعمال منتدى الإعلام السعودي يبدأ أعماله بمشاركة الف صحفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بدأ منتدى الإعلام السعودي في العاصمة الرياض، اليوم الإثنين، أعماله التي تستمر يومين بمشاركة قرابة الف صحفي من وسائل اعلام عربية واجنبية .



ويعتبر هذا المنتدى الأول من نوعه وسيركز على "الفرص والتحديات" في مجال الإعلام، وسيقدم المنتدى أيضا جوائز للاعلام.

ويناقش المنتدى من خلال أكثر من 50 جلسة وورشة عمل، قضايا صناعة الإعلام بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، وتستعرض التجارب المحلية والدولية وتحديات الرسالة الإعلامية في ظل التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والحضور الرقمي الطاغي على المشهد، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة البرامج الحوارية وما تحظى به من قبول وما تواجهه من إشكالات.

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ويتحدث خلال المنتدى صناع القرار من وزراء ومسؤولين وإعلاميين. من بينهم أسماء دولية بارزة.

وأكد رئيس منتدى الإعلام السعودي، محمد فهد الحارثي، أن المنتدى منصة مهمة للإعلاميين والمثقفين للنقاش والحوار وطرح الآراء المختلفة، مشيراً إلى ما يشهده الإعلام السعودي من تطوير وتفاعل وتجدد في ظل مرحلة تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية غير مسبوقة.

وقال الحارثي: «المبادرة التي انطلقت من قبل هيئة الصحفيين السعوديين إحدى مؤسسات المجتمع المدني في السعودية، وجدت اهتماما ودعما من كل الوسط الإعلامي في السعودية وخارجها لأن هذه المبادرة موجهة للإعلاميين ومن أجلهم».