شكرا لقرائتكم خبر عن العفو الدولية: 208 قتيلاً حصيلة الاحتجاجات الإيرانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)

افادت منظمة العفو الدولية اليوم (الإثنين) أن «208 أشخاص» على الأقل قتلوا جراء قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف نوفمبر في إيران، بعدما كانت أعلنت مقتل 143 شخصاً قبل أسبوع.

وقالت المنظمة التي مقرها لندن، أن «الحصيلة الفعلية» للقمع «تتجاوز على الأرجح» 208 قتلى، موضحة أن هذا التقدير يستند إلى «معلومات ذات صدقية» حصلت عليها من فرقها على الأرض.