اخبار العالم

11 قتيلاً بقصف تركي على شمال سورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قتيلاً بقصف تركي على شمال سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (عواصم)

قتل 11 مدنياً بينهم ثمانية أطفال اليوم (الإثنين) جراء قصف مدفعي تركي استهدف مدينة تل رفعت الواقعة تحت سيطرة مقاتلين أكراد في محافظة حلب في شمال سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

Advertisements

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن «القصف التركي وقع قرب مدرسة أثناء خروج التلاميذ منها» في تل رفعت شمال مدينة حلب، موضحاً أن القتلى من النازحين من منطقة عفرين المجاورة.

وتسبب القصف بإصابة 21 آخرين بجروح، وفق المرصد.

من جهة ثانية أصيب ثلاثة جنود روس اليوم بانفجار عبوة ناسفة خلال تسييرهم دورية على طول الحدود السورية - التركية قرب مدينة كوباني في الشمال السوري، وفق ما افادت وزارة الدفاع الروسية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 11 قتيلاً بقصف تركي على شمال سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا