شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قتيلاً بقصف تركي على شمال سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (عواصم)

قتل 11 مدنياً بينهم ثمانية أطفال اليوم (الإثنين) جراء قصف مدفعي تركي استهدف مدينة تل رفعت الواقعة تحت سيطرة مقاتلين أكراد في محافظة حلب في شمال سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن «القصف التركي وقع قرب مدرسة أثناء خروج التلاميذ منها» في تل رفعت شمال مدينة حلب، موضحاً أن القتلى من النازحين من منطقة عفرين المجاورة.

وتسبب القصف بإصابة 21 آخرين بجروح، وفق المرصد.

من جهة ثانية أصيب ثلاثة جنود روس اليوم بانفجار عبوة ناسفة خلال تسييرهم دورية على طول الحدود السورية - التركية قرب مدينة كوباني في الشمال السوري، وفق ما افادت وزارة الدفاع الروسية.