السجن مدى الحياة لمسؤول صيني متهم بالفساد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين

أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن حكما بالسجن مدى الحياة صدر بحق نور بكري، المنتمي لأقلية الويغور والمشرف السابق عن الوكالة الوطنية للطاقة، وذلك لإدانته بالفساد. وأصدرت «محكمة الشعب الوسطى» في شنيانج عاصمة إقليم لياونينج شمال البلاد حكمها بحق بكري أمس. ووفقا لموقع «تشاينا نيوز» الإخباري فإن بكري تقبل الحكم وصرح بأنه لا يعتزم الطعن عليه.

ونظرا لأنه من الويغور، وهي عرقية مسلمة في إقليم شينجيانج غرب الصين، فإن بكري كان يعد واحدا من أبرز الساسة الذين ينتمون لأقلية عرقية.