إسرائيل تعتقل 11 فلسطينيا في الضفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله
اعتقلت قوات إسرائيلية أمس 11 فلسطينيا خلال مداهمات بالضفة الغربية.
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، على موقعها الالكتروني، أن المداهمات قامت بها قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رفض المخططات الاستيطانية الإسرائيلية «العدوانية» خاصة في مدينتي القدس والخليل، مشيرا إلى أن الحكومة ستفعل كل ما يمكن لوقفها.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن اشتية قوله في مستهل جلسة الحكومة، اليوم في رام الله، إن «استمرار إسرائيل في عزل قطاع غزة بالحصار والإغراءات الاقتصادية وغيرها كالمستشفى الميداني الأمريكي، ما هو إلا إجهاز على المشروع الوطني وتمرير لمشروع الحل الأمريكي».
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الانتخابات الفلسطينية هي المدخل الأساسي والديمقراطي لإنهاء الانقسام.
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