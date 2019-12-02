الجيش اليمني يحرر تلالا مهمة ويتقدم في صعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة، الضالع

كثفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران من عمليات استهداف الأحياء السكنية، والمجمعات التجارية ، ومواقع القوات المشتركة في الحديدة في خرق متواصل للهدنة الأممية.وأكد مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي استهدفت أمس مجمع مصانع إخوان ثابت في مدينة الحديدة، وقصفت مناطق شرق مديرية الدريهمي بقذائف مدفعية الهاوزر، وقذائف مدفعية الهاون عيار 120.

في غضون ذلك حققت قوات الجيش الوطني المسنود بمقاتلات التحالف العربي تقدما ميدانيا في منطقة آل ثابت، التابعة لمديرية قطابر شمال غربي صعدة المعقل الرئيس للحوثي، وأعلن الجيش الوطني تحقيق قواته تقدما في مواجهات مع ميليشيات الحوثيين، في معقل الجماعة بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وأشار موقع الجيش إلى أن القوات شنت هجوما على مواقع تمركز للحوثيين في تباب بمنطقة آل ثابت، وأنه تم «تحرير عدد من التلال المهمة، عقب مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير آليات قتالية تابعة لهم».

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ولقي قيادي عسكري بارز متخصص في أنظمة الدفاع الجوي موال لميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعه، في مديرية باقم بمحافظة صعدة، وقال مصدر ميداني إن القيادي العسكري عايض بن ناجي مهفل برتية عميد ركن، وأحد قادة الدفاع الجوي التابعة للميليشيات لقي مصرعه بغارة لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في مديرية باقم بمحافظة صعدة، معقل الميليشيات الانقلابية.

وفي تعز دمرت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات لميليشيات الحوثي في جبهة الكدحة غرب محافطة تعز، واستهدفت التعزيزات الحوثية بقذائف المدفعية وتم تدميرها بضربات موفقة بعد رصدها في نقيل الكورة بالكدحة التابعة لمديرية المعافر غرب تعز. ولقي القيادي الحوثي أبوالفضل العنسي والذي يعد مسؤول استطلاع الحوثيين شرقي تعز مصرعه، إثر قصف مدفعي للجيش الوطني استهدف مواقع الميليشيات شرقي المدينة.

وفي جبهات الضالع تجددت المواجهات بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي في جبهتي بتار وحجر، جنوب غربي مدينة الفاخر.

مشاهدات يمنية