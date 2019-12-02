الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ثورة خضراء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد

دعا الرئيس الجديد لمجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل أمس إلى «ثورة خضراء»، وذلك في كلمة في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2019، والمعروف باسم «مؤتمر الأطراف 25»، والمنعقد في مدريد.

وقال السياسي البلجيكي الذي تولى منصبه أمس الأول «منذ قرون نخوض حربا مع الطبيعة دون أن ندرك ذلك»، وأضاف: لقد أنهكنا كوكبنا.

وقال «شهدنا ثورة صناعية، وشهدنا ثورة تكنولوجية، وحان الوقت لكي نشهد ثورة خضراء».