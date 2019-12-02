وسائل إعلام اسرائيلية: الخلافات بين تل أبيب وعمان وصلت إلى ذروتها خلال فترة حكم نتانياهو

أفادت القناة "13" ال​إسرائيل​ية بأن "التدريبات غير الاعتيادية للجيش ​الأردن​ي الأسبوع الماضي رسالة سياسية تأتي على خلفية التوتر بين عمان و​تل أبيب​"، مشيرةً إلى ان "الخلافات بين تل أبيب وعمان وصلت إلى ذروتها خلال فترة وجود رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في سدة الحكم"، لافتة إلى "خطورة تدهور العلاقات مع دولة تمتلك إسرائيل معها أطول حدود من بين ​الدول العربية​".

وحذرت من "تعامل نتانياهو مع المملكة"، موضحة أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يتعامل مع الأردن باستخفاف".