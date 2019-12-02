أفادت القناة "13" الإسرائيلية بأن "التدريبات غير الاعتيادية للجيش الأردني الأسبوع الماضي رسالة سياسية تأتي على خلفية التوتر بين عمان وتل أبيب"، مشيرةً إلى ان "الخلافات بين تل أبيب وعمان وصلت إلى ذروتها خلال فترة وجود رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، في سدة الحكم"، لافتة إلى "خطورة تدهور العلاقات مع دولة تمتلك إسرائيل معها أطول حدود من بين الدول العربية".
وحذرت من "تعامل نتانياهو مع المملكة"، موضحة أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يتعامل مع الأردن باستخفاف".
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام اسرائيلية: الخلافات بين تل أبيب وعمان وصلت إلى ذروتها خلال فترة حكم نتانياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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