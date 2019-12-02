وفد اسرائيلي يصل واشنطن لبحث اتفاق عدم اعتداء بين إسرائيل ودول الخليج

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "وفدا إسرائيليا وصل إلى واشنطن لبحث إمكانية التوصل لاتفاق عدم اعتداء بين إسرائيل ودول الخليج".
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