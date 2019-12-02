وفد اسرائيلي يصل واشنطن لبحث اتفاق عدم اعتداء بين إسرائيل ودول الخليج

أعلن وزير الخارجية ال​إسرائيل​ي ​يسرائيل كاتس​ أن "وفدا إسرائيليا وصل إلى ​واشنطن​ لبحث إمكانية التوصل لاتفاق عدم اعتداء بين إسرائيل و​دول الخليج​".

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