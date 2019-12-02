رئيس البرازيل: سأتصل بترامب حتى لا يعاقبنا

اعلن الرئيس ​البرازيل​ي ​جايير بولسونارو​، إنه "شبه متأكد من ان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيصغي إلى مخاوف البرازيل الاقتصادية"، موضحاً بأن "ترامب سيعيد فرض ​رسوم جمركية​ على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل و​الأرجنتين​".

وخلال مقابلة اذاعية، اشار بولسونارو الى ان "​الاقتصاد الاميركي​ لا يمكن مقارنته بالاقتصاد البرازيلي لانه اكبر بعدة مرات"، مشدداً على انه " سيتصل بترامب حتى لا تعاقب البرازيل".