رئيس البرازيل: سأتصل بترامب حتى لا يعاقبنا

اعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إنه "شبه متأكد من ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيصغي إلى مخاوف البرازيل الاقتصادية"، موضحاً بأن "ترامب سيعيد فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين".
وخلال مقابلة اذاعية، اشار بولسونارو الى ان "الاقتصاد الاميركي لا يمكن مقارنته بالاقتصاد البرازيلي لانه اكبر بعدة مرات"، مشدداً على انه " سيتصل بترامب حتى لا تعاقب البرازيل".
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