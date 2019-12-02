الكرملين يؤكد استحالة مناقشة موضوع القرم بأي شكل من الأشكال

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف "استحالة مناقشة موضوع القرم مع أي طرف وبأي شكل كان"، مشيرةً إلى أنه ""هنا لا يوجد أي رد فعل للكرملين ولا يمكن أن تناقش مسألة القرم بأي شكل".
هذا وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن "العمل جار من أجل عقد لقاء منفصل بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في العاصمة الفرنسية باريس خلال قمة "نورماندي" في الـ 9 من كانون الاول".
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