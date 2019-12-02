الكرملين يؤكد استحالة مناقشة موضوع القرم بأي شكل من الأشكال

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​ "استحالة مناقشة موضوع ​القرم​ مع أي طرف وبأي شكل كان"، مشيرةً إلى أنه ""هنا لا يوجد أي رد فعل للكرملين ولا يمكن أن تناقش مسألة القرم بأي شكل"​​​.

هذا وأعلن مساعد الرئيس الروسي، ​يوري أوشاكوف​، في وقت سابق، أن "العمل جار من أجل عقد لقاء منفصل بين الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، والأوكراني، ​فلاديمير زيلينسكي​، في العاصمة الفرنسية ​باريس​ خلال قمة "نورماندي" في الـ 9 من كانون الاول".