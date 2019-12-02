لفتت مصادر مقربة من ​قصر بعبدا​ لقناة "​تلفزيون لبنان​" إلى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يريد التريث في تحديد موعد ​الاستشارات النيابية​ من اجل إفساح المجال أمام المزيد من ​الاتصالات​ والمشاورات بين ​الكتل النيابية​ والمعنيين من أجل تثمير هذه الاتصالات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقربة من قصر بعبدا لـTL: الرئيس عون متريث بتحديد موعد الاستشارات النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.