الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: لتعاون دائم بين الهيئة والأمم المتحدة

استقبل المنسّق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، وفداً من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب برئاسة فادي جرجس، حيث عرض الوفد "العديد من الملاحظات على البيان الصادر حول لبنان من قبل سبعة من المقررين الخاصين المكلفين ضمن الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بولايات لتقديم تقارير ومشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي".

ولفت الوفد الى ان "التقرير يتضمن من جهة وصفاً ايجابياً للاستجابة العامة من جانب قوات الأمن التي وصفت بانها تبدو متناسبة ومسؤولة إلى حد كبير، ومن جهة اخرى يستند التقرير الى معطيات مغلوطة حول عدد الجرحى الذين نتجت اصاباتهم عن الاحتجاجات، قبل ان يخلص الى الاستنتاج الى ان قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة وفشلت في حماية المتظاهرين، حماية كافية من الهجمات العنيفة التي يشنها آخرون"، مؤكداً "التعاون بين الهيئة وبين الأمم المتحدة ومنظماتها وخصوصا المفوضية السامية لحقوق الأنسان".

ورحبت الهيئة بما "صدر عن المكتب الاقليمي لمفوضية حقوق الانسان لجهة التنويه بطريقة تعاطي الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية مع الحراك الشعبي المستمر في لبنان منذ 17 تشرين الأول 2019".