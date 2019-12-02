أعلنت جمعية الإمداد الخيرية الإسلامية - ​لبنان​، انها "تستمر في استقبال المساهمات والدعم، ضمن حملتها السنوية "العطاء دفء لجمع لوازم ​الشتاء​ الضرورية والبدلات المالية لمادة ​المازوت​، لتوزيعها على 5200 اسرة ايتام وعوائل لا معيل لهم في أكثر 300 حي وقرية لبنانية، وخصوصا للحالات الأشد فقرا في المناطق النائية ذات البرد القارس".

وأوضحت انها "تستمر في تلقي المساهمات المالية والعينية مهما كانت صغيرة، كمادة المازوت والحرامات والسجاد والمدافئ والملابس الشتوية ​الجديدة​، لتوزيعها وفقا للبرامج المعدة على الحالات المستهدفة".

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كانت هذه تفاصيل خبر جمعية الإمداد أعلنت استمرارها في حملة جمع بدلات المازوت وتوزيعها على 5200 عائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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