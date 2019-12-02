الاحصاء المركزي: ارتفاع اسعار الاستهلاك 1,36 بالمئة خلال شهر تشرين الاول

أعلنت ادارة الاحصاء المركزي في ​رئاسة مجلس الوزراء​ ان "الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك في ​لبنان​ لشهر تشرين الاول 2019 سجل ارتفاعا وقدره 1,36 في المئة بالنسبة لشهر ايلول 2019، كما سجل ارتفاعا في محافظة ​بيروت​ وقدره 0,87 في المئة، في ​محافظة جبل لبنان​ 1,18 في المئة، في محافظة ​الشمال​ 1,72 في المئة، في محافظة ​البقاع​ 2,54 في المئة، في محافظة ​الجنوب​ 1,25 في المئة، في ​محافظة النبطية​ 1,09 في المئة"، مشيرةً إلى أن "مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2019 سجل ارتفاعا وقدره 1,33 في المئةبالنسبة لشهر تشرين الاول 2018".

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