دعا عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​علي خريس​ "الحكومة ال​لبنان​ية المستقيلة الى اخذ دورها في معالجة الأزمات المعيشية الطارئة والتي تعصف بلبنان لانها باتت تهدد المواطن في لقمة عيشه لان التخلي عن المسؤوليات يفاقم ​الأزمة​".

وأشار خريس في كلمة له خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة ​برج رحال​ الى أن "ضغط الشارع والمتمثل بالحراك المشروع والمطالب المحقة هو احد الاسباب التي تدعو الجميع الى إعادة العمل في مؤسسات ​الدولة​ وخاصة بالملفات التي تهم المواطن مثل ​الدواء​ و​الطحين​ و​النفط​ والمواد الغذائية الأساسية".

ودعا خريس الى "المراقبة الفعلية للاسعار من خلال ​مصلحة حماية المستهلك​ وتسطير محاضر الضبط القاسية ومنع الاحتكار والمضاربة واننا في حركة "امل" سنساعد على المراقبة لحماية المواطن".

وشدد على ان "الثنائي والثلاثي والرباعي الوطني وكل الشرفاء الذين يريدون للبنان ان يكون عزيزا وصامدا يجب ان يقفوا اليوم لحماية لبنان من الأطماع ونحن نتمسك بمعادلة الشعب و​الجيش​ والمقاومة، ولا ننحاز الا الى ما تمليه علينا مصلحة لبنان العزيز".

وأشار الى ان "لبنان قد عاش العديد من الأزمات وخرج منها منتصرا وآخرها كانت أزمة ​الإرهاب​ التكفيري حيث انتصر لبنان بفضل وحدته وتعاون جيشه ومقاومته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خريس: التخلي عن المسؤوليات يفاقم الازمة وعلى الحكومة المستقيلة اخذ دورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.