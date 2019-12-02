otv: اجتماع مهم ينعقد في بيت الوسط لتحديد مصير تأليف الحكومة

اشارت قناة otv، الى "انعقاد اجتماع مهم في هذه الاثناء ب​بيت الوسط​ لتحديد مسار التأليف الحكومي"، مؤكدةً ان "نتيجة هذا الاجتماع ستنعكس على مجريات عملية التأليف، فإذا كانت ايجابية فمن المرجح ان يزور المرشح ​سمير الخطيب​ يوم غد مقر احدى الرئاسات".

ولفتت القناة الى ان "الخطيب كان قد اجرى عدد من اللقاءات، واخرها اللقاء مع وزير المال في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​ والمعاون السياسي للامين العام ل​حزب الله​ ​حسين الخليل​"، اضافة الى "اجرائه سلسلة من ​الاتصالات​ شملت عدد كبير من الدول الخارجية ومنها الخليجية".