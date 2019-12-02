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otv: اجتماع مهم ينعقد في بيت الوسط لتحديد مصير تأليف الحكومة

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اشارت قناة otv، الى "انعقاد اجتماع مهم في هذه الاثناء ب​بيت الوسط​ لتحديد مسار التأليف الحكومي"، مؤكدةً ان "نتيجة هذا الاجتماع ستنعكس على مجريات عملية التأليف، فإذا كانت ايجابية فمن المرجح ان يزور المرشح ​سمير الخطيب​ يوم غد مقر احدى الرئاسات".

ولفتت القناة الى ان "الخطيب كان قد اجرى عدد من اللقاءات، واخرها اللقاء مع وزير المال في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​ والمعاون السياسي للامين العام ل​حزب الله​ ​حسين الخليل​"، اضافة الى "اجرائه سلسلة من ​الاتصالات​ شملت عدد كبير من الدول الخارجية ومنها الخليجية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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