أعلنت مدرسة راهبات القلبين الاقدسين-كفرحباب عن أنها لم تتمكن من دفع إلا جزء من رواتب ​الاساتذة​، لذلك قرروا تعليق الدروس اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 3 كانون الاول 2019 حتى دفع كامل المستحقات"، مشيرةً إلى أن "قسم الحضانات سيقى أبوابه مفتوحة كالمعتاد".

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كانت هذه تفاصيل خبر القلبين الاقدسين-كفرحباب: تعليق الدروس بعد احتجاج الاساتذة على تقاضي جزء من المعاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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