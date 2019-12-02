بومبيو: المتظاهرون في لبنان يريدون خروج حزب الله وايران من بلادهم

اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن "إيران هي العامل المشترك وراء الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، مشيراً إلى إن "المتظاهرين في العراق ولبنان وإيران نفسها يعارضون النظام الديني".
واوضح بومبيو ان "رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقال لأن الناس كانوا يطالبون بالحرية ولأن قوات الأمن قتلت عشرات الأشخاص، معزياً ذلك إلى النفوذ الإيراني"، مشدداً على ان "الشيء ذاته ينطبق على لبنان والاحتجاجات في بيروت".
ولفت الى ان "المتظاهرين في لبنان يريدون ان يخرج حزب الله وايران من بلادهم ومن نظامهم الذي يمثل قوة عنيفة وقمعية"، مؤكداً أن "الاحتجاجات داخل ايران - التي قالت منظمة العفو الدولية انها ادت الى مقتل اكثر من 200 شخص اظهرت ان الايرانيين قد طفح بهم الكيل".
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