بومبيو: المتظاهرون في لبنان يريدون خروج حزب الله وايران من بلادهم

اعتبر وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، إن "​إيران​ هي العامل المشترك وراء ​الاحتجاجات​ في جميع أنحاء ​الشرق الأوسط​"، مشيراً إلى إن "المتظاهرين في ​العراق​ و​لبنان​ وإيران نفسها يعارضون النظام الديني".

واوضح بومبيو ان "رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ استقال لأن الناس كانوا يطالبون بالحرية ولأن ​قوات الأمن​ قتلت عشرات الأشخاص، معزياً ذلك إلى النفوذ الإيراني"، مشدداً على ان "الشيء ذاته ينطبق على لبنان والاحتجاجات في ​بيروت​".

ولفت الى ان "المتظاهرين في لبنان يريدون ان يخرج ​حزب الله​ و​ايران​ من بلادهم ومن نظامهم الذي يمثل قوة عنيفة وقمعية"، مؤكداً أن "الاحتجاجات داخل ايران - التي قالت ​منظمة العفو الدولية​ انها ادت الى مقتل اكثر من 200 شخص اظهرت ان الايرانيين قد طفح بهم الكيل".