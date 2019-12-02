هدد المواطن م. خ.م. الملقب ب "كاليمارو" باحراق نفسه امام الناس، في حال "لم تتم الاستجابة الى مطالب الشعب واعطى مهلة 24 ساعة لتنفيذ ذلك"، ووصف "الحالة بالمأسوية عند المواطنين"، داعيا الى "النزول الى الشوارع".

وكان محتجون قطعوا طريق عام ​البيرة​ - ​القبيات​ بالسيارات لبعض الوقت احتجاجا على ​ارتفاع الاسعار​ في المحال والسوبرماركت، واعتبروا ان "الاوضاع لم تعد تحتمل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محتجون قطعوا طريق عام البيرة القبيات ومواطن يهدد بحرق نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.