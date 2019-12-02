حذر نقيب اصحاب الافران في ​طرابلس​ و​الشمال​ طارق عبد الله الميرفي بيان، من "الاستمرار بالادعاء أن سعر ربطة الخبز اصبح 1750 ليرة"، مؤكدا ان "هذا الخبر عار من ​الصحة​"، وقال: "اذا لم يتم سحب موضوع الخبر من التداول، سوف ندعي على من يروج لذلك".



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كانت هذه تفاصيل خبر نقيب اصحاب الافران في طرابلس والشمال نفي ما يروج عن زيادة سعر ربطة الخبز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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