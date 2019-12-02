الجلسة المسائية للجنة المال بدأت لبحث واقرار اعتمادات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة باداراتها

بدأت الجلسة المسائية للجنة ​المال​ والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان في ​ساحة النجمة​ لبحث واقرار اعتمادات ​رئاسة الجمهورية​ و​رئاسة الحكومة​ باداراتها.

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