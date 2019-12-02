بريطانيا تعتذر عن استقبال نتانياهو في لندن وماكرون وميركل يرفضان لقاءه

ذكرت وسائل إعلام ​إسرائيل​ية أن رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ في إسرائيل ​بنيامين نتانياهو​ أجبر على إلغاء زيارته إلى لندن لحضور قمة ​الناتو​ بعد اعتذار ​بريطانيا​ عن استقباله لأسباب لوجستية.

ونقلت "​القناة 13​" العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن نتانياهو لن يزور لندن الثلاثاء حيث كان يخطط لعقد لقاء مع وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ على هامش قمة الناتو.

وتم إلغاء الزيارة بعد أن قالت ​الحكومة البريطانية​، حسب المصدر، إنها غير قادرة على استقبال رئيس وزراء إسرائيل بسبب إبلاغه المتأخر ​المملكة المتحدة​ برغبته في زيارة البلاد، في الوقت الذي كان عليها تنظيم مشاركة زعماء 29 دولة عضو بالحلف في القمة.

وأكد مسؤولون شاركوا في التخطيط لزيارة نتانياهو في حديث لصحيفة "هآرتس" أن الرحلة ألغيت بسبب "مشاكل لوجستية"، حيث أبلغ فريق رئيس الوزراء الإسرائيلي المنظمين بشكل متأخر جدا.

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كما نقلت الصحيفة عن مصادر أخرى أن الرئيس الفرنسي، ​إيمانويل ماكرون​، والمستشارة الألمانية، ​أنجيلا ميركل​، لم يردا على المحاولات الدبلوماسية من قبل إسرائيل لتنظيم لقاء لنتانياهو معهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المرة هي الثانية خلال الأشهر الأخيرة عندما يخطط نتانياهو لزيارة بإبلاغ متأخر إلى بريطانيا لعقد لقاء من مسؤولين أميركيين، ما يتطلب تحضيرات مناسبة من قبل أجهزة ​الأمن​ البريطانية، التي تواجه خطرا متزايدا من ​الإرهاب​، حيث سبق أن التقى في لندن بشهر ايلول الماضي ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​.

ومن المتوقع أن يجري نتانياهو لقاء مع بومبيو في وقت لاحق من الأسبوع بمدينة لشبونة البرتغالية.