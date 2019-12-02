ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتانياهو أجبر على إلغاء زيارته إلى لندن لحضور قمة الناتو بعد اعتذار بريطانيا عن استقباله لأسباب لوجستية.
ونقلت "القناة 13" العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن نتانياهو لن يزور لندن الثلاثاء حيث كان يخطط لعقد لقاء مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على هامش قمة الناتو.
وتم إلغاء الزيارة بعد أن قالت الحكومة البريطانية، حسب المصدر، إنها غير قادرة على استقبال رئيس وزراء إسرائيل بسبب إبلاغه المتأخر المملكة المتحدة برغبته في زيارة البلاد، في الوقت الذي كان عليها تنظيم مشاركة زعماء 29 دولة عضو بالحلف في القمة.
وأكد مسؤولون شاركوا في التخطيط لزيارة نتانياهو في حديث لصحيفة "هآرتس" أن الرحلة ألغيت بسبب "مشاكل لوجستية"، حيث أبلغ فريق رئيس الوزراء الإسرائيلي المنظمين بشكل متأخر جدا.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر أخرى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لم يردا على المحاولات الدبلوماسية من قبل إسرائيل لتنظيم لقاء لنتانياهو معهما.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المرة هي الثانية خلال الأشهر الأخيرة عندما يخطط نتانياهو لزيارة بإبلاغ متأخر إلى بريطانيا لعقد لقاء من مسؤولين أميركيين، ما يتطلب تحضيرات مناسبة من قبل أجهزة الأمن البريطانية، التي تواجه خطرا متزايدا من الإرهاب، حيث سبق أن التقى في لندن بشهر ايلول الماضي وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر.
ومن المتوقع أن يجري نتانياهو لقاء مع بومبيو في وقت لاحق من الأسبوع بمدينة لشبونة البرتغالية.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تعتذر عن استقبال نتانياهو في لندن وماكرون وميركل يرفضان لقاءه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.