إغلاق مطار مع اقتراب الاعصار كاموري من الفيليبين









اسماء السيد - مانيلا: أجلت سلطات الفيليبين عشرات آلاف الأشخاص إلى مراكز إيواء وأمرت بإغلاق موقت لمطار مانيلا الدولي كإجراء وقائي، تحسبا لوصول الإعصار كاموري مساء الاثنين.

وكان متوقعا أن يصل كاموري بين مساء الإثنين وصباح الثلاثاء إلى الأرخبيل، قبل أن يمر بجنوب العاصمة التي تضم نحو 13 مليون نسمة وتستضيف آلاف الرياضيين المشاركين في ألعاب جنوب-شرق آسيا.

وقال مسؤولون في المطار إنهم اتخذوا القرار استنادا إلى قوة العاصفة، المتوقع أن تصاحبها رياح تصل سرعتها إلى 165 كيلومتراً في الساعة.

وقال مدير مطار مانيلا ايد مونريل "استنادا إلى تقييمنا، سيغلق المطار بين الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 ت غ) و11 مساء (15:00 ت غ)".

ورغم ذلك، اختار بعض السكان البقاء حتى عندما بدأت العاصفة تضرب بقوة.

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وقال غلاديس كاستيلو فيدال لوكالة فرانس برس إنّ"الريح تصفر والسقوف تتحطم ورأيت سقفا يطير". لكنّه تدارك "قررنا البقاء لأن منزلنا المكوّن من طابقين مبني من الاسمنت ... نأمل أن يتمكن من الصمود".

وحذّرت هيئة الأرصاد من حدوث انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار والعواصف التي يمكن أن تضرب المناطق الساحلية في شرق البلاد.

وجرى في بعض المدن اغلاق مدارس مع منح الموظفين يومي عطلة، الإثنين والثلاثاء. ويضرب الفيليبين سنويا نحو عشرين اعصارا توقع مئات القتلى وتزيد من مستوى الفقر.

وكان هايان، أحد اقوى الاعاصير، ضرب وسط الارخبيل في نوفمبر 2013 موقعا أكثر من 7350 قتيلا ومفقودا وحرم نحو أربعة ملايين شخص من المساكن.

ومن المقرر أن تستمر ألعاب جنوب شرق آسيا حتى 11 ديسمبر، وأن تقام في ثلاث مدن من جزيرة لوزون، الأكبر في الفيليبين: كلارك، مانيلا وسوبك.

وأدخلت تعديلات على الألعاب المقامة في الهواء الطلق في مدينة سوبك، عند الشاطئ الغربي. وكان متوقعا أن يشارك نحو 8750 رياضيا ورسميا في النسخة الثلاثين من ألعاب جنوب شرق آسيا.