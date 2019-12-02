شكرا لقرائتكم خبر عن نواب شمال سيناء يطالبون الحكومة بتوفير مستودعات أنابيب بوتاجاز بـ«بئر العبد» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لمطالب نواب محافظة شمال سيناء، والتى تمثلت فى ضرورة مراعاة وتحسين أوضاع الصيادين نتيجة إغلاق ميناء العريش، الأمر الذى أدى إلى توقف مصدر رزقهم، والتأثير على حياتهم رغم صرف مساعدة بسيطة لهم، إلى جانب نقص البضائع المُهمة بالنسبة لأهالى المحافظة، ومنها بضائع مؤثرة مثل المواد العضوية لأغراض الزراعة، وكذلك توفير مستودعات لأنابيب البوتاجاز في منطقة بئر العبد، وسرعة الانتهاء من الحيز العمراني لسيناء، واستكمال مشروع المنطقة الصناعية ببئر العبد وترفيقها، وإنشاء محكمة جزئية ببئر العبد، بالإضافة الى حل مشكلة الكهرباء فى منطقة وسط سيناء، من خلال ربطها بمحطة طابا، لتخفيف حدة انقطاع التيار الكهربائي، وضخ اتوبيسات لتسهيل عملية الانتقال لاسيما للطلاب والموظفين، وانشاء خزانات طبيعية لاستثمار مياه الامطار والسيول والاستفادة بها.

كما أثار نواب شمال سيناء نقطة هامة تتعلق بعودة العمل بمحكمة العريش، حيث أن نقل مهامها إلى محكمة الإسماعيلية، يُشكل عبئاً على المواطنين فى الانتقال والتكلفة، وعقب على الحديث كل من وزير شئون مجلس النواب، ومحافظ شمال سيناء، اللذان أكدا أهمية تلبية هذا المطلب، خاصة فى ظل حماس القضاة لتنفيذه والعمل فى محكمة العريش.