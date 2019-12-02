شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف الفرق بين "حاضنات الأعمال" و"مسرعات الأعمال" بعد موافقة مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، من التعريفات الخاصة بحاضنات ومسرعات الأعمال.

وشهدت التعريفين الخاصين، بحاضنات ومسرعات الأعمال جدلأً حول الابقاء علي فصلهم في بندين مختلفين أو دمجهم معا في تعريف واحد، وفي هذا الصدد أوضحت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك فارق بين الحاضنات والخاصة بالمشروعات التي لم تبدأ، ولها نوعان مكانية وافتراضية، أما مسرعات الأعمال فخاصه بالمشروعات التي تكون بدأت بالفعل، وانتهي الأمر بالأبقاء علي التعريفين منفصلين.

وعرف مشروع القانون حاضنات الأعمال، حسبما انتهت اللجنة، إلي أنها شركات أو منشآت أو جمعيات وغيرها من الكيانات القانونية التي تهدف بصفة رئيسية إلي مساعدة المشروعات الحديثة ومشروعات ريادة الأعمال علي النمو عبر تقديم خدمات متنوعة علي الاخص في مجال التمويل والتسويق والإدارة.

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أما مسرعات الأعمال، فهي شركات أو منشآت أو جمعيات وغيرها من الكيانات القانونية التي تهدف بصفة رئيسة إلي مساعدة المشروعات التي تجاوز المراحل الأولي للتأسيس وتحتاج إلي التوجيه والارشاد والدعم، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة علي الأخص في مجال التمويل والتسويق والإدارة.